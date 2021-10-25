Валовый сбор зерновых на Ставрополье превысил 9 млн тонн

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья собрали свыше 9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Показатели урожайности выше прошлогодних, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"В регионе завершается второй этап уборочной кампании. <...> Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур на Ставрополье в этом году уже составляет 9,25 млн тонн. По итогам осенней уборки это значение будет увеличено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже убрано 95% подсолнечника - урожай составляет 507 тыс. тонн, около 60% кукурузы - получено 412 тысяч тонн. На 75% завершена уборка овощей и картофеля, собрано 105 и 115 тыс. тонн соответственно. Убрано 75% площадей, занятых сахарной свеклой, урожай - 1,35 млн тонн.

"В текущем году показатели урожайности выше прошлогодних. По оценке регионального Минсельхоза, сбор сахарной свеклы в сравнении с 2020 годом вырос на 35%. По итогам уборочной кампании урожай этой культуры прогнозируется на уровне 1,6 миллиона тонн. В 1,5 раза выше прошлогодних показателей и урожай подсолнечника", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, продолжается сев озимых. Посеяно более 1,5 млн гектаров, что превышает 80% запланированного объема. Сев завершили Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский округа.