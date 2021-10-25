"Газпром" сохранил план поставок газа в ЕС и Турцию в 2021 году в объеме 183 млрд куб. м

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Газпром" планирует поставить на рынки Европы и Турции 183 млрд куб. м газа в 2021 году при средней цене экспорта в $270 за тыс. куб м. Об этом заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

"Мы по-прежнему придерживаемся оценки, согласно которой объем поставок газа "Газпрома" в Европу и Турцию по итогам года может составить до 183 млрд куб. м. При этом после первого полугодия мы скорректировали прогноз средней цены на 2021 год до уровня порядка $270 за 1 тыс. куб. м. В 2022 году объем поставок будет зависеть, главным образом, от погодного фактора и конъюнктуры рынка СПГ", - сказала она.

Бурмистрова добавила, что поставки газа в Турцию за девять месяцев 2021 года выросли на 138,3% по сравнению с прошлым годом. "С учетом имеющейся динамики мы ожидаем, что по итогам нынешнего года в Турцию будет поставлено порядка 24-25 млрд куб. м российского газа. Такие показатели, безусловно, свидетельствуют о высокой конкурентоспособности и востребованности российского газа на турецком рынке", - заключила она.

Ранее сообщалось, что объемы добычи газа группой "Газпром" в 2021 году вырастут на 55 млрд куб. м и превысят 510 млрд куб. м. - это рекордный за последние 10 лет уровень добычи. Экспортировать в Европу в этом году планируется 183 млрд куб. м газа.

"Газпром" также повышал прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $269,6 за 1 тыс. куб. м. Позже холдинг повысил прогноз средней цены экспорта газа в 2021 году до $295-330, говорилось в отчете инвесткомпании Sova Capital по итогам проведенного "Газпромом" вебинара по европейскому рынку газа.