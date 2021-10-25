В ЦБ прокомментировали информацию о рисках ухода клиентов из банков к нелегалам

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Банк России не видит реального риска ухода ряда банковских клиентов к нелегальным кредиторам после вступления в силу закона о праве регулятора вводить прямые количественные ограничения по кредитам. Об этом сообщил на брифинге директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

В понедельник издание РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в адрес Минфина сообщило, что прямые количественные ограничения по кредитам могут иметь системные риски для российских заемщиков. Участники рынка опасаются, что, столкнувшись с отказами банков, заемщики проявят интерес к так называемому теневому финансированию - например, оформят рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, пишет издание.

"Это просто попытка немного нагнать жути. Но мне кажется, что за этим нет реального риска большого", - сказал Данилов, отметив, что расценивает подобную информацию как "пугалку". При этом глава департамента подчеркнул, что регулятор следит за тем, чтобы банковские клиенты не уходили в "теневое финансирование".