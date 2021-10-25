ЦБ пока не планирует вводить ограничения по кредитованию юрлиц

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Банк России пока не планирует вводить ограничения по кредитованию юридических лиц. Какие-либо большие риски на этом рынке отсутствуют, заявил на брифинге директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов.

"Вводить ограничения по кредитованию юрлиц смысла пока, мне кажется, нет. Рост [кредитования юрлиц] немного выше ожиданий, но не сильно выше, и он рассредоточен по сегментам. Поэтому больших каких-то рисков, где надо было бы что-то ограничивать, пока не видим", - сказал он.

Как следует из материалов регулятора, корпоративное кредитование в сентябре 2021 года ускорилось до 1,6%, что существенно выше среднемесячного темпа с начала 2021 года. Одним из основных факторов роста является кредитование застройщиков жилья.

В августе рост корпоративного кредитования составлял 0,7%.