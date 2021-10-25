"Мегафон" разработал решения по защите сайта Всероссийского экологического диктанта

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сайт Всероссийского экологического диктанта будет защищен от кибератак комплексом решений от "Мегафона". Об этом сообщил руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям компании Александр Осипов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению Всероссийского экологического диктанта в международном формате.

"Во время диктанта сайт будет защищен от киберугроз целым комплексом решений от "Мегафона". В первую очередь, защита от таких простых, но очень опасных атак, как DDoS-атаки, отказы в обслуживании. У нас будет несколько уровней защиты от DDoS-атак на базе топовых производителей отечественных и мировых лидеров по защите от DDoS-атак. Будет обеспечена защита на уровне веб-приложений с помощью решений класса web-application fairwall, которая будет противодействовать злоумышленникам, которые захотят прекратить нормальную работу портала или получить доступ к каким-то данным о пользователях портала", - отметил он.

Он добавил, что также было проведено сканирование для обнаружения оставшихся уязвимостей, был проведен комплекс мероприятий для защиты портала от киберпреступников. Кроме того, будут работать инженеры, которые будут поддерживать экодиктант с точки зрения защиты от киберугроз.

Осипов пояснил, что информационные системы самого портала для проведения диктанта размещены на облачной платформе "Мегафон Облако". "Мегафон Облако" позволит обеспечить высокую производительность и отказоустойчивость. Мы делаем инфраструктуру так, чтобы большое количество пользователей могло воспользоваться порталом и под любыми нагрузками портал мог выдержать. Это очень важно, учитывая огромное количество желающих принять участие в диктанте", - подчеркнул он.

Уточняется, что "Мегафон" выступает технологическим партнером проекта.