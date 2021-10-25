Средства населения в банках России в сентябре выросли на 0,8%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Средства населения в российских банках в сентябре выросли на 0,8% или на 273 млрд рублей после около нулевого роста в августе, следует из материалов Банка России.

"Средства населения выросли на 273 млрд рублей (+0,8%) после околонулевого роста в августе (+0,1%). Однако в сентябре было перечислено около 0,5 трлн рублей социальных выплат пенсионерам, без которых, очевидно, рост если и был бы, то существенно меньше", - указывает ЦБ.

Приток средств юридических лиц составил в сентябре 633 млрд рублей или 1,8% после 2,4% в августе, в основном по счетам компаний из нефтегазовой и металлургической отраслей, что связано в том числе с высокими ценами на энергоносители и ростом экспортной выручки.

Банк России отмечает, что второй месяц подряд достаточно активно растут средства на срочных вкладах населения (+172 млрд рублей, или 0,9%). "Привлекательность вкладов продолжает расти в условиях роста депозитных ставок. Так, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,33% в третьей декаде сентября, увеличившись на 0,2 п. п. по сравнению с августом и на более существенные 0,8 п. п. с июля", - указывает регулятор.

Отмечается, что прирост средств населения на счетах эскроу несколько замедлился (до 131 млрд рублей в сентябре с 150 млрд рублей в августе и 179 млрд рублей в июле), главным образом за счет увеличения темпов раскрываемости счетов эскроу (то есть сдачи объектов), тогда как объемы продаж объектов с эскроу сохраняются на прежнем уровне.