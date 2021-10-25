Чистая прибыль банков России за январь - сентябрь выросла на 65%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские банки за девять месяцев 2021 года заработали чистую прибыль в размере 1,9 трлн рублей, что на 65% больше результатов аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"За девять месяцев банковский сектор заработал почти 1,9 трлн рублей (+65% в сравнении с тем же периодом 2020 года). Рост прибыли сектора обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы (почти в три раза ниже, чем за девять месяцев 2020 года)", - указывает ЦБ.

При этом чистая прибыль сектора в сентябре составила 196 млрд рублей, что почти на 20% ниже, чем в августе (244 млрд рублей). Снижение, по данным регулятора, связано, в том числе, с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки.

Также поддержали прибыль банковского сектора чистые процентные и комиссионные доходы, которые в течение января - сентября 2021 года на фоне активного кредитования увеличились на 15 и 23% соответственно.

"Количество прибыльных банков снизилось за месяц до 244 с 259, однако по итогам девяти месяцев доля прибыльных банков в активах сектора составляет 99%. Около 85% прибыли за девять месяцев 2021 года получено системно значимыми кредитными организациями (СЗКО)", - отмечает регулятор.