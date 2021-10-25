На Хайнане запустили масштабный проект по поиску кадров для порта свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 25 октября. /ТАСС/. Власти Хайнаня запустили масштабный проект по привлечению высококвалифицированных специалистов для работы на ключевых направлениях в целях ускорения строительства порта свободной торговли. Об этом, как пишет информационный ресурс "Наньхайван", было объявлено на пресс-конференции в Пекине министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения.

Привлекать профессиональные кадры будут как в режиме онлайн, так и офлайн. Программа охватит не только регионы Китая, но и зарубежные рынки. С октября 2021 года по июнь 2022 года планируется проведение специальных презентационных мероприятий в Шанхае, Пекине и шести других городах Китая с целью привлечения на Хайнань специалистов из самых разных областей.

Предлагаемые позиции для новых кадров предусматривают различные должности в научно-исследовательских институтах, ключевых лабораториях, больницах, государственных предприятиях, ключевых проектных платформах и технопарках. Особое внимание будет уделено восполнению нехватки кадров по проекту построения на Хайнане порта свободной торговли.

Власти Хайнаня также планируют создать механизм регулярного оповещения о свободных вакансиях, информация о которых будет публиковаться один раз в месяц. В реализации всех этих планов активно задействуют и специальную онлайн-платформу по подбору персонала www.ihnhr.com, на которой будут приниматься онлайн-заявки, организовываться онлайн-лекции и другие мероприятия. На начальном этапе по данной программе будет представлено порядка 36 тыс. потенциальных вакансий.