Цена межсезонного дизеля на бирже вновь обновила максимум

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Биржевая цена на межсезонное дизельное топливо по территориальному европейскому индексу в ходе торгов в понедельник вновь обновила рекордное значение, превысив 54 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена межсезонного дизеля выросла за день на 0,7% и достигла 54,02 тыс. рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива обновляет рекорд пятый торговый день подряд. С начала октября его цена выросла на 3,3%.

Зимнее дизельное топливо также подорожало - на 0,3%, до 56,74 тыс. рублей за тонну. Летний дизель вырос в цене на 0,4%, до 52,34 тыс. рублей за тонну и также обновил рекорд, достигнутый в предыдущий торговый день, 22 октября (52,15 тыс. рублей за тонну).

В то же время бензин продолжает дешеветь. Цена бензина Аи-92 снизилась на 0,8%, до 53,41 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,9%, до 54,58 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута уменьшилась на 0,4%, до 28,46 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали за день на 3,3%, до 40,42 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) выросла на 0,3%, до 56,54 тыс. рублей за тонну.