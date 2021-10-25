Путин в шутку отметил, что кабмин из-за роста поступлений с таможни поднимет для нее план

НОВО-ОГАРЕВО, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в понедельник с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным в шутку предположил, что правительство из-за роста поступлений с таможни поднимет для ведомства план.

Булавин, в частности, сообщил главе государства, что за девять месяцев нынешнего года ФТС перечислила в федеральный бюджет 4,8 трлн рублей, прогнозное задание перевыполнено на 133% или на 1 трлн 200 млрд рублей. Глава таможенной службы при этом добавил, что в случае, если прогнозное задание не будет увеличено в ближайшее время, рост доходов продолжится.

"В этом году нами в федеральный бюджет за девять месяцев перечислено 4,8 триллиона рублей. Прогнозное задание перевыполнено на 133%: мы на 1 трлн 200 млрд [рублей] перечислили в бюджет больше, чем это предусмотрено прогнозным заданием, которое перед нами стояло", - сообщил Булавин.

В ответ на вопрос Путина, какой объем поступлений прогнозируется по итогам года, глава ФТС сообщил, что прогнозное задание может быть превышено. "Если нам, конечно, не изменят прогнозное задание в ближайшее время, не скорректируют в сторону увеличения, то я думаю, что будет к этой сумме также прибавление. Сейчас трудно прогнозировать", - сказал Булавин.

"Сейчас правительство услышит и скорректирует", - пошутил Путин.

Глава государства также поинтересовался, на каких направлениях есть еще вопросы, которые требуют особого внимания.

"У нас эти пункты пропуска известны. Это сейчас Бурачки, европейское направление, Псковская область, - ведется реконструкция этого пункта пропуска. Верхний Ларс, это Грузия, - там всегда у нас сложности, потому что в этом году уже порядка 90 дней пункт стоял по климатическим условиям: снегом заносит, идут лавины. И Нижний Зарамаг, это Азербайджан, - там тоже реконструкция. Все три пункта пропуска в реконструкции", - ответил Булавин.