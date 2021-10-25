AP: Facebook не выстроил эффективную систему модерации на местных языках в странах Востока

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Компания Facebook не смогла выстроить эффективную систему модерации контента, связанного с политикой, в странах Ближнего Востока и Азии из-за незнания местных языков и культуры. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на внутренние документы социальной сети.

Как сообщает агентство, сотрудники и алгоритмы Facebook подвергали жесткой модерации высказывания на арабском языке, которые ошибочно принимали за политические призывы. Как поясняет агентство, в черный список попало множество каждодневных или нейтральных арабских слов, которые могли использовать в своем наименовании или в своих призывах различные радикальные группировки.

"Арабский представляет особую сложность для автоматизированных систем и модераторов соцсети, поскольку и люди, и системы испытывают трудности с пониманием разговорного языка различных диалектов, присущих отдельным странам и регионам", - пишет AP. Оно подчеркивает, что арабский - третий по значимости язык для платформы. В то же время в других странах Азии, "таких как Афганистан и Мьянма, лазейки позволяли языку ненависти распространяться".

По данным AP, в составлении досье The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.