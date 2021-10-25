В "Яндекс.Картах" заработал голосовой помощник "Алиса"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Голосовой помощник "Алиса" заработал в "Яндекс.Картах", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Голосовой помощник "Алиса" появился в "Яндекс.Картах". Ее навыки особенно пригодятся автомобилистам: она построит маршрут, покажет парковки и их стоимость и скачает офлайн-карту. "Алиса" составит кампанию и остальным пользователям - поможет найти нужный ресторан или развлечет разными играми", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Алиса" сможет загружать офлайн-карты, с помощью которых можно строить маршруты без интернета. Также голосовой помощник поможет найти нужное место на карте.