Московская компания за 25 лет переработала около 20 млн т лома

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Промышленная компания "Вторалюминпродукт", которой 25 октября исполняется 25 лет, за годы работы переработала и отправила на металлургические комбинаты порядка 20 млн т лома. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Каждое второе московское предприятие реализует различные экологические проекты: от использования вторичного пластика до сокращения потребления электроэнергии. Часть из них пошла дальше, построив бизнес на принципах зеленого производства. Так, компания "Вторалюминпродукт" за 25 лет переработала и отправила на металлургические комбинаты для повторного использования более 15 млн т лома черных металлов и почти 5 млн т лома цветных металлов", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Кроме того, за многолетнюю работу предприятие переработало и утилизировало десятки тысяч автомобилей, а также тысячи единиц вагонов, сотни единиц военной техники и десятки самолетов. За последние три года было переработано свыше 100 тыс. т электротехнического оборудования. Компания "Вторалюминпродукт" участвовала в разработке и реализации федеральной программы Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Москвы по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.

Также в качестве предприятия-переработчика компания принимала участие в реконструкции Большого театра, спортивного комплекса "Олимпийский" и "Московского металлургического завода "Серп и молот".

"Вторалюминпродукт" является одним из лидеров отрасли по утилизации и переработке электронных, электрических и металлосодержащих отходов в России. Наше предприятие очень важное звено экосистемы города Москвы и России в целом, поэтому мы всегда ставим перед собой масштабные задачи развития нашего направления, внедряя и реализовывая инновационные промышленные решения по утилизации и переработке. 25 лет - это наш опыт, наши успехи и высокие результаты. И это только начало большой истории нашего предприятия", - отметил генеральный директор "Вторалюминпродукт" Илья Качапин.

В 2021 году компания открыла экологический проект ECOVAP (ЭКОВАП) по раздельному сбору вторсырья у жителей Москвы и Подмосковья. В ближайшее время предприятие планирует открыть в каждом районе столицы стационарный экопункт.