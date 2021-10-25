Доля проектного финансирования в портфеле корпоративных кредитов достигла 4%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Проектное финансирование жилищного строительства стало самым быстрорастущим сегментом корпоративного кредитования, его доля в общем объеме достигла 4%. Об этом на заседании круглого стола комитета Госдумы по финансовым рынкам по реализации механизма льготного финансирования строительства и реконструкции объектов инфраструктуры сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

"Проектное финансирование жилищного строительства сегодня - это самый динамично растущий сегмент корпоративного кредитования. Темпы роста беспрецедентные: 4% уже в общем корпоративном портфеле банковского сектора занимают проекты жилья", - сказала Полякова.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. По данным ДОМ.РФ, общий объем средств, размещенных на счетах эскроу, на 1 сентября составил 2,6 трлн рублей. С января, когда на них было около 1,2 трлн рублей, этот показатель вырос более чем вдвое. Всего по схеме эскроу в России построено и сдано 14,7 млн кв. м жилья в многоэтажках. В эксплуатацию введены свыше 2,2 тыс. домов, построенных по новой схеме. С применением механизма проектного финансирования в России строится 72% жилья.