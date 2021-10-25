Минцифры обсуждает возможность расширения круга получателей налоговых льгот для IT-отрасли

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ обсуждает возможность расширения круга получателей поддержки IT-отрасли в рамках цифровой трансформации экономики. Об этом в понедельник сообщил замглавы ведомства Максим Паршин во время видеомоста Европа-Азия на тему: "Цифровое пространство ЕАЭС: вызовы и достижения".

"Сейчас мы обсуждаем возможность расширения круга получателей поддержки - тех, кто может претендовать на соответствующие налоговые льготы", - отметил он.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%.

Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.