МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Лента" готова начать выплаты дивидендов в 2022 году, но решение остается за советом директоров. Об этом в ходе конференции для инвесторов сообщил финдиректор ретейлера Руд Педерсен.

"Наши ожидания таковы: если совет директоров решит так, дивиденды возможны в следующем году", - сказал он.

Педерсен отметил, что согласно политикам компании, средства идут, прежде всего, в развития бизнеса - в органический и неорганический рост, а только потом могут быть выделены на выплату дивидендов.

"Если у нас будет возможность инвестировать их в бизнес, мы будем так делать. Однако это (выплата дивидендов - прим. ТАСС) остается на усмотрение совета директоров", - подчеркнул финдиректор "Ленты".

Ретейлер не выплачивал дивиденды как публичная компания.

МКПАО "Лента" - многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер в России. На 30 сентября 2021 года под управлением "Ленты" находились 259 гипермаркетов и 415 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России. В 2020 году выручка "Ленты" составила 445 млрд рублей (около $6 млрд).