ММК не видит большого влияния роста цены энергоресурсов на себестоимость своей продукции

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. ММК на данный момент не видит большого влияния роста цен на энергоресурсы в мире на себестоимость своей продукции. При этом компания отмечает удорожание металлопроката и некоторую нервозность на рынке на этом фоне, что приводит к переносу металлургами своих издержек на потребителей, сообщили в ходе телеконференции с инвесторами топ-менеджеры ММК.

"Это серьезную сейчас, конечно, создает нервозность, и создает в какой-то степени неопределенность. Многие металлурги европейские начинают объявлять о том, что вынуждены поднимать цены [на свою продукцию], отдельные потребители тоже начинают говорить о том, что у них проблемы с ведением бизнеса на таких ценах. Поэтому здесь определенная нервозность, я бы даже сказал неопределенность ближайшего периода", - отметил глава ММК Павел Шиляев.

При этом рост цен на энергоносители на данный момент не оказывает заметного влияния на себестоимость продукции ММК, отметил Шиляев. Компания ждет стабилизации ситуации на рынке в четвертом квартале 2021 года - начале 2022 года.

"Мы видим наметившуюся тенденцию того, что рост издержек, связанный с ростом цен на энергоресурсы, сегодня все компании, включая европейские компании, перекладывают на потребителей. То есть цены на металлопрокат под влиянием этого факта растут на сегодняшний день", - добавил директор по экономике ММК Андрей Еремин.

Нехватка производства магния в Китае из-за дефицита электроэнергии также не сказывается на показателях ММК, подчеркнул Шиляев.

Дивидентная политика

ММК не планирует менять свою дивидендную политику и инвестиционную программу из-за планируемого роста налогов в металлургии в 2022 году. Весь эффект от роста платежей компания уже заложила в свои планы и прогнозы, сообщил Шиляев.

"Мы не видим пока никаких планов по изменению дивидендной политики, не строим таких планов. В целом, те решения и предложения по изменению налоговой политики, которые обсуждаются, они еще физически не вступили в силу, но мы вполне это заложили уже в свои прогнозы и планы и не видим с этой стороны никакой серьезной угрозы ни на нашу инвестиционную программу, ни на нашу дивидендную политику. Это никак не должно отразиться", - сказал он.

Рост консолидированных продаж

ММК ожидает увеличения консолидированных продаж своей продукции на 13-15% в 2021 году по сравнению с прошлым годом, сообщил в свою очередь директор по экономике компании Андрей Еремин.

"Квартал к кварталу мы ожидаем рост продаж, примерно в четвертом квартале это будет уровень второго квартала, с выходом в целом по году с ростом продаж около 13-15% год к году, консолидированные продажи", - сказал он.

Группа ММК в январе - сентябре 2021 года увеличила продажи готовой продукции на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,99 млн тонн.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной акционер компании - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 79,76%.

Увеличение налоговых платежей

Кроме того, ММК ожидает увеличения налоговых платежей в 2022 году на $230-235 млн от введения акциза на жидкую сталь и изменения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду.

"Мы ожидаем, что общий объем платежей по этим двум налогам может у нас увеличиться на $230-235 млн. Ну и понятно, что львиная доля приходится на акциз на сталь", - сказал Еремин.

При этом данный объем платежей сравним с суммой экспортной пошлины, которую ММК заплатит в этом году, добавил он.