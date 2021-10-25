США считают, что "энергетический переход" особенно необходим в условиях кризиса

ТАСС, 25 октября. США считают, что нынешний энергетический кризис лишь дополнительно подчеркивает необходимость перехода к новым чистым и возобновляемым источникам энергии. Старший советник госсекретаря США по вопросам энергетической безопасности Эймос Хокстин подтвердил это в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для журналистов в режиме телеконференции.

"Существует представление - я бы сказал, ложное представление, - увязывающее нынешний кризис с энергетическим переходом, - заявил американский дипломат. - Но кризис вызван не переходом. Там целый ряд факторов, главные из которых связаны с глобальными моделями погоды". В подтверждение Хокстин сослался на "засуху в Китае и засуху в Бразилии, которые очень существенно отразились на гидроэнергетике", ураганы в Мексиканском заливе, "повлиявшие на поставки в Европу", и другие явления.

Советник госсекретаря США считает, что мир сталкивается с "климатическим кризисом" и "энергетическим кризисом" одновременно. Все это, на его взгляд, и приводит к бурному росту цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары. "И это должно нас убедить, что на самом деле нам надо прилагать усилия к ускорению энергетического перехода", - сказал Хокстин.

На недавнем форуме "Российская энергетическая неделя" президент России Владимир Путин называл тот же рост цен на энергетических рынках Европы "рукотворным результатом недальновидной политики". Но на просьбу прокомментировать эту оценку Хокстин сказал, что "не уверен", что конкретно имелось в виду. Он также не ответил на вопрос о том, готовы ли США увеличить поставки энергоресурсов в Европу для спасения своих союзников.