США задействовали многостороннюю дипломатию для защиты от кибератак

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты задействовали многостороннюю дипломатию и обмен разведданными для защиты своих компьютерных сетей от хакерских атак. Об этом сообщила в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге на борту самолета американского президента Джо Байдена, который отправился в штат Нью-Джерси.

Ее попросили прокомментировать утверждения американской компании Microsoft, по ее версии, российские хакеры из группировки Nobelium за июль - октябрь совершили свыше 22,8 тыс. кибератак. "В целом федеральное правительство решительно использует свои полномочия для защиты страны от киберугроз, включая оказание помощи частному сектору в обеспечении защиты, путем активизации обмена разведданными, инновационного партнерства для внедрения технологий кибербезопасности, двусторонней и многосторонней дипломатии, а также принятия мер, о которых мы не говорим публично либо по соображениям национальной безопасности", - ответила Жан-Пьер.

Москва ранее неоднократно отвергала выводы Вашингтона о причастности к кибератакам в США.