Долги украинцев за ЖКХ по состоянию на август выросли более чем на 13%

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Задолженность жителей Украины за коммунальные услуги по состоянию на август выросла более чем на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом в понедельник заявил сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко.

"Политик обратил внимание на то, что сумма начисленной населению [Украины] оплаты за коммунальные услуги в августе 2021 года составила 10,3 млрд гривен (391,7 млн долларов), то есть на 27% больше, чем за тот же месяц прошлого года и на 134% больше, чем за август 2019 года. В целом же с начала года было начислено почти 142 млрд гривен ($5,4 млрд) - на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 62% больше, чем за восемь месяцев 2019 года. При этом задолженность по оплате коммунальных услуг, накопленная населением к концу августа текущего года, за год выросла на 13,4% или на 7,43 млрд гривен ($282,6 млн)", - цитирует Бойко пресс-служба ОПЗЖ.

По словам депутата, украинцы "не в состоянии угнаться за растущими тарифами", а власть не способствует решению проблемы. "На фоне роста мировых цен на углеводороды, падения внутренней добычи газа, роста энергетической бедности власть демонстрирует непонимание проблем в этой сфере. Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась", - отметил Бойко. Он напомнил, что фракция ОПЗЖ в парламенте предложила внести изменения в госбюджет Украины, которые, в частности, предусматривают увеличение до 65 млрд гривен ($2,5 млн млрд) расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.