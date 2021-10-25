Новак: изменения в мировом энергобалансе должны быть разумными и поступательными

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что изменения в структуре мирового энергетического баланса должны носить разумный и поступательный характер, несмотря на необходимость развития возобновляемых источников энергии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на саммите "Ближневосточная зеленая инициатива" в Саудовской Аравии.

"Несмотря на бесспорную необходимость развития и внедрения новых решений в области возобновляемых источников энергии, изменение мирового энергобаланса, на наш взгляд, должно носить разумный и поступательный характер", - сказал он.

Новак отметил, что по реалистичным прогнозам углеводороды останутся востребованными на мировых рынках в среднесрочной перспективе. Россия видит значительный потенциал у газа как у наиболее чистого углеводородного источника энергии, добавил он. "При этом очевидно, что нужно повышать эффективность и экологичность использования углеводородов за счет применения самых современных технологий. И важным направлением может стать совместная работа над технологиями и проектами по утилизации и захоронению углекислого газа", - продолжил вице-премьер.

По словам Новака, Россия видит новые возможности для сотрудничества и с Саудовской Аравией, и с ближневосточными странами в области использования возобновляемых источников энергии, водородной энергетики, систем накопления энергии, опреснения и очистки воды. "И Россия, и Саудовская Аравия являются одними из лидеров энергетического рынка. Поэтому важно, что саудовская сторона и Россия разделяют позицию по энергопереходу, которая заключается в движении к декарбонизации без ущерба экономикам и энергетической безопасности стран", - подчеркнул он.

"Российская Федерация всецело поддерживает саудовскую и ближневосточную зеленые инициативы. Это амбициозные экологические программы, направленные на повышение качества жизни и защиты будущих поколений. Они способны внести существенный вклад в совместные усилия мирового сообщества по сохранению климата", - заключил вице-премьер.

Весной саудовские власти обнародовали две крупные инициативы в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями: "Зеленая Саудовская Аравия" предусматривает озеленение королевства путем высадки 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий, а "Зеленый Ближний Восток" предполагает высадку 40 млрд деревьев по всему региону. Реализация проектов, по оценке экспертов, позволит более чем на 10% сократить выбросы углерода в атмосферу. Планы королевства являются частью стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году на фоне резкого снижения мировых цен на нефть. Одна из главных целей стратегии - диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер.