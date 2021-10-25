Краски и строительное оборудование представило Ставрополье на выставке в Азербайджане

СТАВРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Четыре компании Ставрополья стали участниками строительной выставки "BakuBuild 2021" в Азербайджане. Регион представил краски, растворители строительное оборудование и так далее, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"На коллективном стенде региона <…> были представлены товары четырех ставропольских производителей. Это компании производящея краски и растворители, строительное оборудование, строительную опалубку и строительный комбинат, известный своими уникальными декоративными элементами для интерьера дома и сада", - говорится в сообщении.

Участие в международных выставках является драйвером для развития передовых технологий в регионе, отмечают в министерстве. "Очень важно, что бизнес все большее внимания уделяет совершенствованию производственных процессов. При этом мы также понимаем, что передовые технологии должны лежать в основе развития не только производства, но и формировать новое качество проектирования и строительства, новое качество жизни людей", - цитирует пресс-служба министра Сергея Крынина.

Участие бизнеса Ставрополья в международных выставках поддерживает Экспортный центр краевого фонда поддержки предпринимательства. На сегодняшний день в Ставропольском крае работают порядка 400 предприятий-экспортеров.