{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Краски и строительное оборудование представило Ставрополье на выставке в Азербайджане

На сегодняшний день в крае работают порядка 400 предприятий-экспортеров

СТАВРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Четыре компании Ставрополья стали участниками строительной выставки "BakuBuild 2021" в Азербайджане. Регион представил краски, растворители строительное оборудование и так далее, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"На коллективном стенде региона <…> были представлены товары четырех ставропольских производителей. Это компании производящея краски и растворители, строительное оборудование, строительную опалубку и строительный комбинат, известный своими уникальными декоративными элементами для интерьера дома и сада", - говорится в сообщении.

Участие в международных выставках является драйвером для развития передовых технологий в регионе, отмечают в министерстве. "Очень важно, что бизнес все большее внимания уделяет совершенствованию производственных процессов. При этом мы также понимаем, что передовые технологии должны лежать в основе развития не только производства, но и формировать новое качество проектирования и строительства, новое качество жизни людей", - цитирует пресс-служба министра Сергея Крынина.

Участие бизнеса Ставрополья в международных выставках поддерживает Экспортный центр краевого фонда поддержки предпринимательства. На сегодняшний день в Ставропольском крае работают порядка 400 предприятий-экспортеров.

Теги
АзербайджанРоссияСеверный Кавказ
Индексы Мосбиржи и РТС на сегодняшних торгах выросли на 1,38-2,21%
Доллар по отношению к рублю на 20.24 мск уменьшился на 0,57%, до 69,76 рубля, евро - на 0,87%, до 80,99 рубля
Читать полностью