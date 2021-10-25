Audi отозвала в России 31 270 автомобилей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем Audi, отзывает 31 270 автомобилей A4 и A6, реализованных в период с 2005 по 2011 годы. Об этом в понедельник сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств стала возможность нарушения функции подушки безопасности переднего пассажира.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет проведена замена модуля фронтальной подушки безопасности переднего пассажира .

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.