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Audi отозвала в России 31 270 автомобилей

Причиной стала возможность нарушения функции подушки безопасности переднего пассажира

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем Audi, отзывает 31 270 автомобилей A4 и A6, реализованных в период с 2005 по 2011 годы. Об этом в понедельник сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств стала возможность нарушения функции подушки безопасности переднего пассажира.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет проведена замена модуля фронтальной подушки безопасности переднего пассажира .

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.

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