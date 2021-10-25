Индексы Мосбиржи и РТС на сегодняшних торгах выросли на 1,38-2,21%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в первый день текущей недели торговался в зеленой зоне. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 1,38%, до 4254,98 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,21%, до 1919,58 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 20.24 мск уменьшился на 0,57%, до 69,76 рубля, евро - на 0,87%, до 80,99 рубля. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent за день подросла на 0,11% и торгуется в районе $85,94 за баррель.

"Уверенность покупателям придавал умеренно позитивный внешний фон и ценовой рост сырьевых товаров. Крупнейший застройщик КНР Evergrande избежал официального дефолта по облигациям. Другой фактор поддержки риск-аппетитов - сильный сезон отчетностей в США, квартальные результаты уже представили 23% компаний, и, по информации FactSet, 84% из них сообщили о превышении уровня прибыли на акцию (EPS) над консенсус-прогнозами", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Статистика дня не оказала значимого влияния на настроения инвесторов. Индекс делового климата IFO Германии за октябрь вышел чуть хуже ожиданий, как и индекс деловых ожиданий. Сдерживающими факторами остаются усиление давления пандемии коронавируса и ожидания скорого старта сворачивания монетарных стимулов мировыми регуляторами, добавил эксперт.

Рынок акций

Лучше рынка выглядят акции нефтегазовых компаний - от "Лукойла" (+3,23%) до "Роснефти" (+3,01%).

В хорошем плюсе сегодня акции "Акрона" (+6,30%) с повышением к 8895 руб. после трех недель падения. "Пока это в чистом виде технический отскок, но он может трансформироваться в разворот при закреплении цены над 9000 руб.", - сказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Под давлением оказались бумаги "ПИКа" (-3,04%) с просадкой к 1157 руб. "Новости о повышении ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов никого тут не порадовали: ипотека станет дороже, спрос на нее локально просядет. "ПИК" все равно будет продавать то, что построил, но уже без ажиотажа", - добавила Бодрова.

Прогноз на завтра

Во вторник в США будут опубликованы октябрьский индекс доверия потребителей CB и недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API). Сезон отчетностей за третий квартал 2021 года во вторник продолжат Microsoft, AMD, Alphabet, General Electric и другие компании, сообщил Бахтин.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 26 октября может формироваться в пределах 4190-4290 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 69,5-71 руб.