Акции Facebook завершили торговую сессию уверенным ростом после публикации досье

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Акции американской Facebook уверенно выросли к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне публикации новой серии расследований о проблемах в работе компании. Соответствующие данные опубликованы в понедельник на сайте торговой площадки.

К 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск) стоимость акций компании выросла на $4,08 (1,26%), до $328,69 за штуку. В 09:30 (16:30 мск) ценные бумаги Facebook дешевели более чем на 1%, однако затем отыграли снижение и в течение сессии торговались преимущественно в плюсе. Вскоре после закрытия торгов компания, как ожидается, представит отчет о финансовой деятельности за минувший квартал.

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным агентства Associated Press, в подготовке The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц служебных документов компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. Авторы расследований выступили с утверждением, что руководство Facebook в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой или территориальной принадлежностью или политическим статусом.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Совокупная ежемесячная аудитория одноименной соцсети превышает 2,9 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 3,5 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.