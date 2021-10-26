Глава британской спецслужбы призвал ограничить покрывающие киберпреступников страны

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Великобритания должна четко обозначить красные линии для стран, которые могут использовать киберпреступников в своих целях и покрывать их. Об этом заявил в понедельник Джереми Флеминг, возглавляющий Центр правительственной связи (GCHQ) - службу радиоэлектронной разведки королевства.

Он выступал на конференции по кибербезопасности, организованной отраслевым медиапорталом Cipher Brief. По словам шефа GCHQ, за год в Великобритании удвоилось число кибератак с применением вирусов-вымогателей.

"В краткосрочной перспективе нужно разобраться с проблемой вирусов-вымогателей, что будет отнюдь не легко. Нам необходимо четко обозначить красные линии и дать понять, какое поведение мы хотели бы видеть. Нам необходимо вычислять связи между преступниками и государственными субъектами, заставлять их расплачиваться за свои действия, когда такие связи обнаруживаются. Кроме того, я считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы это [занятие киберпреступностью] перестало быть несложным делом", - заявил Флеминг, слова которого приводятся на сайте GCHQ.

По его мнению, кибервымогательство активизировалось, так как злоумышленники могут сорвать крупный куш, а пользователи плохо подготовлены к атакам подобного типа. Нерегулируемость рынка криптовалют позволяет преступникам сохранять анонимность, вымогая средства у своих жертв.

Помимо укрепления безопасности компьютерных систем на уровне госструктур и компаний, а также международного регулирования криптовалютных операций, существуют и более узконаправленные методы борьбы с киберпреступностью, которые Флеминг сравнил с "острием копья" и указал на опыт США, где добиваются задержания и выдачи Вашингтону подозреваемых в совершении киберпреступлений. Как отмечает газета Financial Times, Великобритания, в конце прошлого года объявившая о создании Национальных кибернетических сил (National Cyber Force, NCF), рассматривает возможность проведения операций, направленных против хакеров.