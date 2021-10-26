Индустрия красоты просит Собянина не закрывать салоны при условии вакцинации 80% персонала

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты предложила не закрывать салоны в нерабочие дни в Москве при условии вакцинации 80% сотрудников, соблюдении клиентами масочного режима и дезинфекции помещений. Об этом говорится в обращении мэру столицы Сергею Собянину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

В Москве нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. В этот период в том числе приостанавливается доступ в салоны красоты, косметические, массажные и SPA-салоны, солярии, бани, сауны и другие подобные объекты.

"Предлагаем разрешить работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, салонов красоты с медицинской лицензией на территории города Москвы с учетом максимальных требований безопасности: 80%-ная вакцинация сотрудников предприятия; запись клиентов осуществляется только в режиме онлайн или по телефону; в помещении находится столько клиентов, сколько рабочих кресел, при этом расстояние между ними не менее 1,5 м", - отмечается в письме.

Предприятия отрасли также планируют на входе измерять клиентам и сотрудникам температуру, выдавать маски и бахилы, обрабатывать руки антисептиком. После каждого посетителя они готовы производить обработку рабочих поверхностей и дезинфекцию всего помещения.

Как отметили в ассоциации, в случае закрытия бьюти-объектов в нерабочие дни в Москве клиенты "получат услуги салонов красоты у теневого сектора и на другой территории, не запрещенной указом, - у мастеров-надомников, нелегалов или самозанятых, которые выезжают к клиентам на дом". Это грозит предприятиям отрасли потерей сотрудников и невозможностью выплачивать аренду и кредиты, уточняется в письме.

В ассоциацию входит более 2,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей Москвы и Подмосковья, а также более 5 тыс. предприятий в других регионах России.