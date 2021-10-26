КРДВ и РСПП могут заняться поддержкой инвестпроектов с участием РФ, Индии и Японии

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Совместные поиск, проработка и поддержка инвестиционных проектов с российско-индийско-японским участием могут стать отдельной темой взаимодействия Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Национального координационного центра по развитию экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Корпорация надеется на дальнейшее конструктивное содействие со стороны руководства РСПП и Национального координационного центра в плане поддержки участия КРДВ в двусторонних и многосторонних международных мероприятиях, которые проводятся под эгидой указанных авторитетных организаций. Отдельной темой нашего взаимодействия могла бы стать поддержка динамики российско-индийско-японского диалога по налаживанию экономического сотрудничества на Дальнем Востоке России, совместный поиск, проработка и поддержка инвестиционных проектов с трехсторонним участием", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя гендиректора КРДВ Романа Чичканова в связи с подписанием соглашения о сотрудничестве между корпорацией и Национальным координационным центром по развитию экономических отношений со странами АТР.

Поясняется, что исполнительный директор центра Анатолий Дрантусов пригласил представителей КРДВ принять активное участие в предстоящем семнадцатом совместном заседании Российско-японского и Японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству в Токио, подготовка к которому осуществляется в настоящее время.

"Глубокая вовлеченность коллег из РСПП в процесс формирования корпуса российских экспертов в рабочих группах АЭС имеет большое значение во время председательства РФ в данной организации. Особенно в процессе рассмотрения вопроса о присоединении российских компаний к Арктическому инвестиционному протоколу. Уверен, что вместе мы сможем подготовить представительную церемонию присоединения к протоколу на Международном арктическом форуме в апреле 2022 года", - приводятся в сообщении слова руководителя секретариата российской национальной части Арктического экономического совета, вице-президента КРДВ Виталия Симоненко.

КРДВ реализует более 2,6 тыс. проектов на Дальнем Востоке объемом 6,3 трлн рублей. Около 2 трлн рублей уже инвестировано, более 400 предприятий уже введено в эксплуатацию, создается 196,5 тыс. новых рабочих мест (более 82 тыс. уже созданы). Еще 219 инвестиционных проектов объемом 370 млрд руб. реализуются на территории Арктической зоны РФ.