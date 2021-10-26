ОДК может использовать первый российский двигатель для крупных кораблей при добыче топлива

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") намерена использовать первую российскую силовую установку для крупнотоннажных кораблей М90ФР в энергетических проектах освоения морских месторождений. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ОДК по энергетическим и промышленным программам Сергей Михайлов.

"С учетом перспектив создания современных промышленных энергоустановок на базе этого двигателя мы рассматриваем наше участие в проектах по освоению морских месторождений "Газпром", "Газпром нефть", "Новатэк" и других компаний топливно-энергетического комплекса", - отметил Михайлов.

По его словам, корпорация уже участвует в проектах строительства морских нефтедобывающих платформ. "В частности, ОДК реализует проект создания и поставки комплексной газотурбинной электростанции суммарной мощностью 32 МВт на базе четырех двигателей ГТА-8РМ для работы в составе ледостойкой нефтедобывающей платформы на месторождении Каменномысское-море ПАО "Газпром", - добавил Михайлов.

М90ФР является первым газотурбинным двигателем для крупнотоннажных кораблей полностью российской разработки.