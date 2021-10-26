Австралия поддержит страны АСЕАН в борьбе с пандемией, нарастив объем поставок вакцин

СИДНЕЙ, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия продолжит поддерживать страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в борьбе с пандемией и направит в регион дополнительные партии вакцины против коронавируса до конца года.

"Доступ к безопасным и эффективным вакцинам является приоритетом для стран Индо-Тихоокеанского региона, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших друзей, соседей и тех, кто в этом нуждается, - подчеркнул он в обращении к участникам Делового инвестиционного саммита АСЕАН, прошедшего понедельник в режиме видеоконференции. - Австралия обязалась направить по меньшей мере 60 млн доз вакцин против COVID-19 в страны региона до конца 2022 года, и мы уже поставили более 2 млн доз из этого объема непосредственно в государства Юго-Восточной Азии", - сказал Моррисон, отметив, что до конца текущего года объем поставок планируется существенно нарастить, направив "еще миллионы и миллионы доз".

Австралийский премьер напомнил, что власти Австралии также направили 130 млн австралийских долларов ($97,5 млн) в адрес международного механизма распределения вакцин COVAX, который "на сегодняшний день доставил более 33 млн доз [вакцин против коронавируса] в Юго-Восточную Азию".

Кроме того, Моррисон сообщил, что австралийское правительство выделило дополнительно 21 млн австралийских долларов ($15,7 млн) для "создания Центра АСЕАН по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения и новым заболеваниям". "Эти инвестиции - дополнение к пакету в размере 500 млн австралийских долларов ($375,2 млн), выделенному Австралией в рамках расширения сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии в области безопасности и экономического развития", - указал премьер-министр.

В ходе своего выступления Моррисон также подчеркнул, "АСЕАН является давним партнером Австралии, прочные отношения с которым имеют решающее значение для развития Индо-Тихоокеанского региона". "Австралия продолжит решительно поддерживать ключевую роль АСЕАН как основу нашего взаимодействия со странами Юго-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанского региона", - сказал он.

Ежегодный саммит АСЕАН и саммиты регионального блока с партнерами по диалогу, в том числе с Россией, запланированы в формате видеоконференций с 26 по 28 октября в Брунее. В состав ассоциации входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.