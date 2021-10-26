В Хабаровском крае открыли прямые авиарейсы в Египет

ТАСС, 26 октября. Первый прямой рейс в Египет вылетел из аэропорта Хабаровска 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Сегодня, 26 октября, из международного аэропорта Хабаровск отправился первый в истории воздушной гавани прямой рейс в Египет. Борт авиакомпании Pegas Fly вылетел из Хабаровска в Шарм-эш-Шейх в 05:00 (22:00 мск) с полной пассажирской загрузкой. Компоновка салона Boeing 767-300, который будет задействован перевозчиком на данном направлении, составляет 290 кресел (278 мест в эконом-классе и 12 в бизнес-классе)", - говорится в сообщении.

Время в пути составит 12 часов. Предполагаемая периодичность полетов из Хабаровска в Шарм-эш-Шейх - один раз в две недели. Как отмечают туроператоры, частота вылетов и продолжительность выполнения прямых рейсов будет зависеть от эпидемической обстановки в мире. Туры с прямыми рейсами в Шарм-эш-Шейх доступны из 37 российских аэропортов.

Всех иностранных туристов, прибывающие в Египет, обязали предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, требование распространяется и на тех, кто переболел. Анализ должен быть проведен не более чем за 72 часа до прибытия в аэропорт назначения. Соответствующие справки выполняются на арабском или английском языке. Авиакомпания Pegas Fly просит пассажиров предоставлять результаты ПЦР при вылете из Российской Федерации. Туристов, вакцинированных препаратом "Спутник V", освободили от предоставления результатов тестирования.

По прибытии из Египта россияне должны пройти однократное ПЦР-тестирование и в течение четырех календарных дней разместить его результаты на портале госуслуг.