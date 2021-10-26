Торги на бирже Гонконга открылись в положительной зоне

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 октября. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник открылись незначительным повышением основных котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 102 пункта (0,39%) - до отметки 26 234 пунктов, свидетельствуют данные этой площадки.

Как отмечают аналитики, улучшению деловой активности способствовали положительные результаты торгов на Уолл-стрит, где индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,18%. При этом скандал вокруг публикации новой серии расследований о проблемах в работе американской компании Facebook практически не повлиял на состояние рынка.

Лучшие результаты на бирже Гонконга демонстрируют компании, связанные с производством автомобилей, спортивных товаров, общепитом, металлами. Котирующиеся здесь акции российского алюминиевого гиганта "Русал" подорожали на 1,18% - до 8,58 гонконгского доллара за бумагу ($1,1).

Смешанную динамику показывают активы, связанные с финансами, высокотехнологичным сектором и недвижимостью. В целом торги проходят спокойно, крупных колебаний не наблюдается.

Аналогичная ситуация складывается и на фондовых площадках материкового Китая. Индексы бирж в Шанхае и Шэньчжэне подросли на 0,08% и 0,43% соответственно.