Лидеры АСЕАН без участия Мьянмы начали серию ежегодных саммитов

СИНГАПУР, 26 октября. /ТАСС/. Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) под председательством Брунея во вторник начали трехдневную серию саммитов, на которых обсудят вопросы восстановления национальных экономик, проблемы безопасности. Форумы на высшем уровне из-за пандемии коронавируса второй год проходят в формате видеоконференций.

Впервые в этом году АСЕАН будет представлена в неполном составе, поскольку было принято решение не приглашать на саммиты главкома вооруженных сил Мьянмы, старшего генерала Мин Аун Хлайна из-за отсутствия прогресса по урегулированию кризиса. В Министерстве иностранных дел Брунея ранее сообщили, что намерены пригласить "неполитического представителя" Мьянмы, и в понедельник такое письмо было направлено на имя постоянного секретаря внешнеполитического ведомства Чан Эя. Однако во время открытия сегодняшнего саммита представитель Мьянмы не появился.

Во вторник лидеры регионального блока также проведут отдельные саммиты с Китаем, Республикой Корея и США. На этот раз участие в мероприятиях по линии АСЕАН примет американский лидер Джо Байден. Экс-президент Дональд Трамп в прошлые годы отказывался участвовать в этих форумах.

В Ассоциацию входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, статус партнера по диалогу с ней имеют Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.