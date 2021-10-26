Эксперт: оборот топ-10 компаний на рынке онлайн-торговли вырос в I полугодии в 1,6 раза

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/ Оборот топ-10 онлайн-ретейлеров России по итогам января - июня 2021 года увеличился в 1,6 раза по сравнению с первым полугодием 2020 года и достиг 1,025 трлн рублей, эти компании занимают 57% рынка, сообщил ТАСС руководитель аналитического агентства INFOline Иван Федяков.

"По итогам первого полугодия 2021 года выручка топ-10 игроков электронной коммерции выросла в 1,6 раза по сравнению с итогами первого полугодия 2020 года - до 1,025 млрд рублей", - сказал он и добавил, что доля топ-10 компаний составляет 57% от всего объема рынка торговли, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 32,9%, в 2020 году - 45,3%.

В лидерах рейтинга - Wildberries с оборотом 279,4 млрд рублей(+68% по сравнению с первым полугодием 2020 года), Ozon - 163,2 млрд рублей (+111%), Aliexpress - 117,2 млрд рублей (+43%). Большой прирост в первом полугодии 2021 года показали экосистемы - "Яндекс" (сервисы "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Лавка", "Яндекс.Еда") - 59,7 млрд рублей (+130%), "Сбер" ("СберМаркет", "СберМегаМаркет", "СберЕаптека", "Самокат", "ДеливериКлаб") - 54,7 млрд рублей (+110%), добавил Федяков.

Приблизились к топ-10 Х5 Group с оборотом 23,6 млрд рублей (рост в 2,8 раз), "Все инструменты" - 23,4 млрд рублей (+48%), "Детский мир" - 22,5 млрд рублей (+42%), уточнил эксперт.

"Мы видим, что сегодня драйвером развития онлайн-торговли, который дал рынку существенный рост, стали маркетплейсы. Примечательным в рейтинге является как то, что первые две позиции занимают быстро развивающиеся маркетплейсы, так и то, что в топ-лист вошли консолидированные экосистемы - "Сбер" и "Яндекс". Именно они будут наиболее интересны не только аналитикам для наблюдения за рынком, но и всем игрокам e-commerce, поскольку будут менять отрасль, вынуждая участников рынка корректировать собственные стратегий и консолидироваться", - заключил Федяков.