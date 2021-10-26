Polymetal в III квартале снизил выпуск золота на 9%

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Polymetal - крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России - сократил выпуск золота в третьем квартале 2021 года на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 399 тыс. тройских унций, выпуск серебра снизился на 3%, до 4,5 млн унций. Это следует из сообщения компании.

Таким образом, объемы производства вернулись "к нормализованному уровню после рекордных показателей производства, достигнутого в III квартале 2020 года", сказано в сообщении.

Реализация золота в отчетный период составила 406 тыс. унций, снизившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи серебра выросли на 10%, до 4,6 млн унций. Выручка Polymetal в третьем квартале уменьшилась на 7%, до $819 млн из-за падения цен на золото и серебро, пояснила компания.

Polymetal подтвердил производственный план на 2021 год в объеме 1,5 млн унций золотого эквивалента, а также сохранил прогноз годовых денежных затрат в размере $750-800 на унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затрат в размере $875-925 на унцию золотого эквивалента.

"Запуск производства на Нежданинском стал ярким завершением успешного третьего квартала, - отметил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении. - Наши предприятия вышли на плановые показатели, что позволит Polymetal достичь заявленных целей по производству на 2021 год".

Polymetal начал производство концентрата на Нежданинском золотосеребряном месторождении в Якутии в октябре.

Чистый долг компании на конец третьего квартала составил $1,9 млрд, увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года "на фоне выплаты промежуточных дивидендов в размере $0,2 млрд (45 центов на акцию) при генерации значительного положительного денежного потока", пояснил Polymetal.

"Несмотря на сохранение в КНР связанных с COVID-19 ограничений в портах и на железной дороге, компании удалось сократить время нахождения концентрата в пути за счет перехода с грузовых вагонов на контейнерные перевозки, - сообщил также Polymetal. - В результате значительно снизился разрыв между продажами и производством, а также уменьшился накопленный оборотный капитал по сравнению с предыдущим кварталом. К концу года ожидается полное устранение отставания продаж от производства и высвобождение оборотного капитала".

По состоянию на 26 октября, 45% сотрудников Polymetal были привиты от СOVID-19. "Polymetal продолжает проводить добровольную вакцинацию сотрудников, организуя ее в местных больницах и создавая пункты вакцинации на своих предприятиях", - говорится в сообщении.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и пятерку крупнейших производителей серебра.

Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.

В свободном обращении находятся 75,2% акций компании. Крупнейший акционер - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров - владеет 23,9%.