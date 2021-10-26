В Главгосэкспертизе оценили потенциал объектов на пересмотр цен контрактов в 1,5 тыс.

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Более полутора тыс. объектов, которые проходят федеральную экспертизу, могут обратиться в Главгосэкспертизу с заявлением о пересчете стоимости госконтрактов из-за роста цен на строительные материалы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

"У нас в работе находятся более 120 заявок. Часть из них относятся к объектам федерального уровня, часть представляет региональные объекты. В целом мы видим, что потенциально более полутора тыс. объектов, которые проходят федеральную экспертизу, могут обратиться в Главгосэкспертизу с заявлением о пересчете стоимости", - сказал он.

Манылов напомнил, что первые заявки, например, по объектам ППК "Единый заказчик в сфере строительства", уже одобрены. По его словам, глава Минстроя России Ирек Файзуллин дал поручение обрабатывать заявки как можно быстрее, если нет замечаний. "Так что мы буквально в ручном режиме сопровождаем весь процесс. Надеемся, что по всем нашим объектам будут получены соответствующие компенсации", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. При этом для контрактов, стоимость которых превышает 100 млн рублей, нужно провести повторную государственную экспертизу проектной документации.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы подорожали на 26%. В то же время по сравнению с августом 2020 года стройматериалы подорожали на 30%.