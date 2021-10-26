Кабмин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил мероприятия в рамках стратегического направления "Цифровая трансформация госуправления", сообщила во вторник пресс-служба правительства.

Уточняется, что эти мероприятия включают в себя создание единой системы сбора, учета и анализа социально-экономических показателей, перевод проверок бизнеса в дистанционный формат, автоматизацию бюджетного процесса и учета. "В сфере госуправления к 2030 году предполагается решить целый ряд масштабных задач", - подчеркивается в сообщении.

Ответственным за реализацию стратегического направления назначено Минцифры. Другие министерства, в частности, Минэкономразвития и Минпромторг, будут соисполнителями.

Работа ведется в рамках президентского указа о национальных целях развития до 2030 года, в котором цифровая трансформация отраслей экономики и социальной сферы определена в качестве одного из приоритетов.

О мероприятиях по цифровой трансформации

Как пояснили в кабмине, создание автоматизированной системы сбора и анализа отчетности по всем социально-экономическим показателям, цифровизация источников таких данных и запуск процесса их непрерывной обработки позволят органам власти получать информацию о состоянии отраслей экономики и социальной сферы в режиме реального времени. Все это, в свою очередь, повысит качество и оперативность принимаемых решений.

"Перевод в полностью электронный вид всех процессов, связанных с подготовкой, согласованием, исполнением бюджетов всех уровней, автоматическое формирование отчетности и аналитики с помощью "одной кнопки" позволит в том числе обеспечить должный контроль за доведением бюджетных выплат гражданам", - отмечается в сообщении.

Единая цифровая платформа контроля и надзора даст возможность к 2030 году перевести до 90% проверок бизнеса в дистанционный режим там, где это возможно, продолжили в кабмине. Предприниматели смогут получать от государства персонализированные обновления по обязательным требованиям. Данные о проверках из единой системы будут использоваться для составления рейтинга предприятий по уровню надежности.

"Еще один проект, связанный с созданием типового автоматизированного рабочего места госслужащего на основе отечественных технологий, позволит работникам федеральных, региональных и муниципальных ведомств выполнять свои обязанности из любого места при наличии доступа в интернет", - добавили в правительстве.

Кроме того, цифровая трансформация госуправления подразумевает создание единой системы предоставления госуслуг. На этой платформе ведомства смогут самостоятельно переводить в электронный вид различные услуги и оказывать их в проактивном формате, в том числе в зависимости от жизненной ситуации пользователя.