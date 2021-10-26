Х5 направит 50 млрд рублей на дивиденды за 2021 год

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Х5 планирует направить 50 млрд рублей на дивиденды за 2021 год. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на ее исполнительного директора Игоря Шехтермана.

"Х5 подтверждает свое намерение выплатить дивиденды в размере 50 млрд рублей по итогам года", - сказал он.

Как сообщалось ранее, общие дивидендные выплаты компании за 2020 финансовый год составили чуть более 50 млрд рублей. X5 Retail Group за 2019 год выплатила дивиденды в размере 30 млрд рублей. CTF Holdings S.A. принадлежит 47,86% акций компании, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11,43%, директорам X5 - 0,1%, на казначейские акции приходится 0,01%, в свободном обращении находится 40,6%.

X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания. На 30 сентября 2021 года сеть ретейлера включает в себя 17,6 тыс. магазинов "Пятерочка", 980 супермаркетов "Перекресток" и 34 гипермаркета "Карусель".