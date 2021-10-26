{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 15 млрд рублей

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 22 октября, составлял 15,2 млрд рублей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 25 октября на сумму 15 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 22 октября, составлял 15,2 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 1,9 трлн рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке превысил 1 трлн 685,8 млрд рублей.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Теги
Россия
Объем экспорта пищевой продукции Подмосковья вырос почти на четверть за девять месяцев
Значительный прирост объема экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксируется в отношении мясной продукции
Читать полностью