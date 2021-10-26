В АТОР сообщили о росте цен на отдых в нерабочие дни до 30%

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Рост цен на отдых в нерабочие дни в ноябре составил от 10% до 30%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

"Цены, конечно, выросли, что, как мы видим, не останавливает наших туристов. [Туры] подорожали от 10% до 30% повышения в зависимости от даты заезда, отеля, направления и так далее. <...> Как только объявили <...> о дополнительных ограничениях и о квазилокдауне, спрос взлетел", - сказала она, отвечая на вопрос о влиянии установления нерабочих дней на стоимость туров.

Ломидзе отметила, что в связи с рядом ограничений в большинстве российских регионов объем брони на путешествия по РФ существенно снизился. Среди лидирующих заграничных направлений она выделила Египет, Турцию, ОАЭ и Доминикану. По ее словам, "с чуть меньшим энтузиазмом" покупают туры в Венгрию, Сербию и Хорватию. "За вакциной тоже едут, но их доля в общем потоке тех, кто направляется в Сербию, меньше 10%", - добавила исполнительный директор ассоциации.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Президент отметил, что меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией. Воспользоваться полномочиями к понедельнику решили главы шести регионов: Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, где нерабочие дни начнутся с 25 октября и продлятся до 7 ноября.