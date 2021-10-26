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Уральский завод локализует производство итальянских аппаратов УЗИ

Начать работу планируют в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Уральский приборостроительный завод (входит в КРЭТ, структура Ростеха) работает над локализацией производства итальянских аппаратов УЗИ. Производство завод планирует начать в 2022 году, сообщил журналистам во вторник временный гендиректор предприятия Юрий Валутов.

"Будет несколько этапов. Мы планируем начать производство в 2022 году здесь, на предприятии. Дальше стоит задача по локализации производства, и, соответственно, мы планируем, чтобы процент российских комплектующих был более 50", - сказал Валутов.

Он добавил, что на сегодняшний день 95% аппаратов УЗИ, которые используются в России, - импортные.

АО "Уральский приборостроительный завод" - одно из ведущих предприятий России по изготовлению и ремонту сложнейших гироскопических приборов и оборудования авиационного назначения, применяемого в навигационных и пилотажных системах, а также контрольно-поверочного оборудования, разработке и серийному производству медицинской техники.

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