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Мишустин поручил до 1 февраля создать реестр фармакологически активных действующих веществ

Задача закреплена за Минэкономразвития, Минпромторгом, Минздравом, Минфином, Минцифры, Роспатентом и ФАС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 февраля создать полнофункциональный реестр фармакологически активных действующих веществ. Как сообщает во вторник пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

В кабмине отметили, что "в контексте пандемии на заседании КСИИ были затронуты вопросы медицины и здравоохранения".

"В перечне поручений говорится о необходимости продолжить работу по созданию полнофункциональной версии реестра фармакологически активных действующих веществ, а также предусмотреть на эти цели необходимое финансирование. Такая задача закреплена за Минэкономразвития, Минпромторгом, Минздравом, Минфином, Минцифры, Роспатентом и ФАС. Ее поручено выполнить до 1 февраля", - говорится в сообщении.

К этому же сроку Минздрав, Минэкономразвития, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать вопрос об изменении особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот, что упростит их доступ на российский рынок.

Еще один вопрос схожего профиля, указали в правительстве, касается исследования предложения и спроса на лечебное питание и биологически активные добавки. "Минздраву поручено до 1 февраля провести необходимый анализ и представить в правительство предложения по разработке программы развития этого сегмента рынка", - сообщили в правительстве.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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