Украинский Ощадбанк подал жалобу в суд Франции по иску к России на $1,3 млрд

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк) подал жалобу в Кассационный суд Франции на решение Апелляционного суда Парижа об отказе в иске к России на $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте украинского банка.

"Ощадбанк сообщает о подаче заявления в высшую судебную инстанцию Франции - Кассационный суд - с апелляцией по вынесенному в марте 2021 года решению Апелляционного суда Парижа, которое отменяло арбитражное решение 2018 года о возмещении Российской Федерацией в пользу Ощадбанка около $1,4 млрд. Ущерб Ощадбанку, о котором идет речь, нанесен вследствие противоправного завладения его инвестициями в Республике Крым", - утверждается в сообщении.

Ощадбанк подал иск к России в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Ощадбанк сообщил 26 ноября 2018 года о победе в международном арбитраже против России по иску на $1,3 млрд.