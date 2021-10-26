"Роснефть" получила новый приток нефти после ГРР на Лодочном месторождении "Восток Ойла"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Геологоразведочные работы на Лодочном месторождении из периметра проекта "Восток Ойл" позволили получить фонтанный приток безводной нефти на одной из разведочных скважин дебитом 225 куб. м в сутки, это позволит увеличить доказанные запасы месторождения, говорится в сообщении "Роснефти".

Разведка на Лодочном ведется с 2014 года. По итогам геологоразведки начальные извлекаемые запасы месторождения увеличены с 31 млн до 78 млн тонн нефти и конденсата, сообщила компания. Данные приведены по состоянию на 1 января 2021 года.

В рамках доразведки месторождения компания провела в этом году сейсморазведочные работы 3D в объеме 500 кв. м, завершено строительство трех поисково-разведочных скважин, бурение и испытания ведутся на восьми скважинах.

Проект "Восток Ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток Ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия. В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток Ойла" швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд. А в октябре была закрыта сделка продаже 5% акций в проекте консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime.