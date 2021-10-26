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Трутнев поручил снизить давление на бизнес в трех регионах Дальнего Востока

Надзорные органы в ДФО за 2020 и начало 2021 года провели более 400 тыс. проверок бизнеса, и только 4% из них были плановыми

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Наиболее сильное давление на бизнес на Дальнем Востоке фиксируется в Приморском, Камчатском краях и Республике Бурятия. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, поручив главам регионов вместе с федеральными инспекторами обратить на это внимание.

"Почти каждый предприниматель Дальнего Востока сталкивался с административным давлением. Наибольшее давление на бизнес сегодня отмечают предприниматели, по-прежнему, к сожалению, в Камчатском крае, Приморском крае, Республике Бурятия. Прошу губернаторов, главных федеральных инспекторов [обратить на это внимание]", - сказал Трутнев на заседании совета Дальневосточного федерального округа.

Ранее вице-премьер сообщал, что надзорные органы в Дальневосточном федеральном округе за 2020 и начало 2021 года провели более 400 тыс. проверок бизнеса, и только 4% из них были плановыми. При этом внеплановые проверки зачастую проходят по обращениям конкурирующих фирм или самих проверяющих органов.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
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