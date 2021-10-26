Томские власти поддержат МСП в ноябре льготными кредитами и компенсацией ЖКУ

ТОМСК, 26 октября. /ТАСС/. Власти Томской области введут на региональном уровне дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, который может пострадать из-за антиковидных ограничений в период с 30 октября по 7 ноября или после введения QR-кодов. В частности, компаниям, которые сохранят рабочие места и вакцинируют 80% сотрудников, компенсируют коммунальные платежи и предоставят льготные кредиты, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации во вторник.

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года, в последний раз их продлевали до 1 декабря 2021 года. В октябре из-за роста заболеваемости ограничения ужесточили. Так, с 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября - при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа кинотеатров, фудкорты будут работать только навынос, спортивные состязания будут проходить без зрителей.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение оказать предпринимателям такую востребованную меру поддержки, как компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг. Он также распорядился предоставлять предпринимателям региональные кредиты под низкий процент. Бизнес может получить эти льготы, если сохранит численность сотрудников на уровне не ниже 90%, а также вакцинирует не менее 80% персонала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что меры поддержки коснутся организаций, которые приостанавливают деятельность на период каникул с 30 октября по 7 ноября, либо попавших под ограничения в виде QR-кодов. Полный перечень категорий, которые получат льготы, в настоящее время составляется.

"Компенсация за ЖКУ томским предпринимателям будет предоставлена за ноябрь, ее объем составит до 50 тысяч рублей. Средства будут выплачены в январе, при необходимости эта мера поддержки может быть продлена. Льготные кредиты будет предоставлять Фонд микрофинансирования Томской области. Предприниматели смогут привлечь на текущие расходы от 50 тысяч до 3 миллионов рублей на срок до двух лет. Процентная ставка в первый год составит 3%, в оставшийся срок - 80% от ключевой ставки Центробанка РФ", - поясняет пресс-служба.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы более 46 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло почти на 50% - с 100 до 150. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с низкими темпами вакцинации: прививку от COVID-19 сделали всего 46% от необходимого количества людей, 98% попадающих в больницы не вакцинированы.