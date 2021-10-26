Reuters: власти ФРГ скорректировали прогноз по ВВП на 2021 год в сторону понижения

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Правительство Германии скорректировало в сторону снижения прогноз по восстановлению экономики страны в 2021 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, согласно последнему прогнозу, в 2021 году ВВП Германии вырастет на 2,6%, а в 2022 году - на 4,1%. В апреле специалисты предполагали, что рост ВВП ФРГ в 2021 году составит 3,5%, а в 2022 году - 3,6%. При этом указывается, что министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер представит скорректированные прогнозы на пресс-конференции в среду. Однако в Минэкономики ФРГ, как пишет Reuters, отказались комментировать эту информацию.

В 2020 году экономика Германии столкнулась с двумя локдаунами. Государство выделило многомиллиардные субсидии на поддержку бизнеса. В этих целях парламент специально отменил так называемое правило долгового тормоза, которое запрещает тратить из бюджета больше, чем зарабатывать.

Пандемия привела к снижению многих ключевых экономических показателей в Германии. В частности, на 8,5% сократились объемы промышленного производства, на 4,6% понизился ВВП, на 9,3% - импорт, на 7,1% - экспорт. Расходы бюджета Германии в 2020 году превысили доходы на 4,4% ВВП, или на €139,6 млрд.