Траты на новое жилье после паводков для регионов Дальнего Востока оценили в 6,6 млрд руб.

ТАСС, 26 октября. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО), которые пострадали от паводков в 2021 году, оценили в 6,6 млрд рублей общую сумму строительства и покупки жилья для людей, потерявших кров из-за стихии. Об этом сообщил во вторник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, открывая заседание совета Дальнего Востока.

"Требуется ремонт почти 2,5 тыс. помещений, приобретение и строительство более 1,7 тыс. домов для людей, лишившихся жилья. По оценкам регионов, на финансирование этих целей потребуется еще более 6,6 млрд рублей. При этом 5 млрд рублей необходимо дополнительно для восстановления дорог", - сказал Трутнев.

Полпред подчеркнул, что для компенсации пострадавшим материального ущерба из федерального бюджета для ДФО было выделено 860 млн рублей, еще 132 млн рублей потратили сами регионы.

Всего за 2021 год на Дальнем Востоке паводки подтопили 294 населенных пункта, более 5 тыс. жилых домов, более 18 тыс. приусадебных участков, 525 участков автомобильных дорог, 115 мостов и почти 200 социальных объектов.