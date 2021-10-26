Первые мастер-планы реновации городов ДФО планируют представить на ВЭФ в 2022 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Первые мастер-планы реновации городов Дальнего Востока будут представлены на VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 году. Об этом заявил во вторник, открывая заседание совета Дальневосточного федерального округа (ДФО), вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Срок исполнения целого ряда из этих поручений истекает в 2022 году. Нам уже сейчас надо организовать работу так, чтобы поручения были выполнены. Одним из важнейших направлений считаю начало работы по реновации дальневосточных городов. На седьмом [Восточном экономическом] форуме мы обязаны [президенту России Путину] Владимиру Владимировичу доложить первые мастер-планы", - сказал Трутнев.

Обращаясь к главам субъектов ДФО, он подчеркнул, что необходимо совместно определить, мастер-планы каких городов будут представлены. "Мы постараемся эту работу провести открыто, публично и конкурентно. Мы точно не будем выбирать почему-то нравящиеся или не нравящиеся территории. А вот в зависимости от вашей вовлеченности, подготовленности и того, насколько мы сможем в сотрудничестве с вами, с регионами, [создать] продукт, который не стыдно будет предъявить Владимиру Владимировичу Путину и всем гостям седьмого Восточного экономического форума, и будет зависеть наш выбор", - сказал Трутнев.

Он также отметил, что уже сейчас нужно задуматься, что станет главной темой обсуждения на следующем ВЭФ. "Времени достаточно, но будущее приходит быстро. Думать надо сейчас", - сказал Трутнев.

В сентябре вице-премьер сообщал, что работа по реновации дальневосточных городов не должна закончиться мастер-планами - должны быть сформулированы проекты по части комфорта по транспортным потокам, экологии, усовершенствования системы жилищно-коммунального обслуживания, кроме того, все это должно быть с подтвержденными источниками финансирования. Также Трутнев высказывал мнение о том, что работа по реновации городов Дальнего Востока обязательно должна быть проведена с учетом мнения жителей регионов, с привлечением зарубежного опыта в сфере развития городских пространств, но максимальное количество работ должно оставаться на российской площадке.

Реализация соглашений

Трутнев также сообщил, что реализация подписанных на ВЭФ в этом году соглашений, объем которых составил более 3 трлн рублей, зависит от качества работы исполнительной власти, в том числе региональной.

"Подписано 380 соглашений на сумму более 3 трлн рублей. От нашей с вами общей работы зависит то, чтобы все эти соглашения были реализованы и принесли пользу развитию экономики, улучшению жизни людей, проживающих на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев.

По его словам, исполнение данных по итогам ВЭФ президентом России поручений необходимо начинать уже сейчас, чтобы представить результаты к следующему, седьмому Восточному экономическому форуму.

По данным на конец октября, только резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока вложили 1,8 трлн рублей в экономику России, при этом бюджетные затраты составляют порядка 54 млрд рублей. Кроме того, на данный момент, по словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, заключено соглашений на 6,3 трлн рублей и коэффициент их реализации достигает почти 90%.

О форуме

ВЭФ - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский (Владивосток, Приморский край) на площадке Дальневосточного федерального университета. Проводится ежегодно согласно указу президента РФ от 19 мая 2015 года.

Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока; экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.