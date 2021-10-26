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Выделенные Хабаровскому краю 1,7 млрд на возведение дамбы вернули в резервный фонд

Причиной назвали задержки и неисполнение обязательств

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Выделенные 1,7 млрд рублей на строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре возвращены в резервный фонд правительства из-за неисполнения обязательств. Для их повторного получения Хабаровскому краю потребуются "нетривиальные усилия", сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Задержки, неисполнение обязательств, которые происходили при строительстве защитных сооружений в Комсомольске-на-Амуре, привели к тому, что в резервный фонд правительства возвращено 1,7 млрд рублей. Хочу сказать [губернатору] Михаилу Владимировичу Дегтяреву, что нам сейчас потребуются нетривиальные усилия для того, чтобы доказать необходимость возвращения этих денег", - сказал Трутнев, открывая заседание совета ДФО.

По словам вице-премьера, если средства не будут возвращены, регион рискует оставить Комсомольск-на-Амуре без защиты от стихии.

Хабаровский край в этом году пережил несколько сильных паводков. В мае уровень воды поднялся при вскрытии льда на Амуре в Николаевском районе, топило поселения, летом после дождей разлились горные реки в Верхнебуреинском районе, в зону паводка также попали поселения, разрушило множество мостов, в августе начался еще один паводок на Амуре. Комсомольск-на-Амуре оказался одним из городов региона, где фиксировались пиковые отметки уровня воды.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияХабаровский край
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